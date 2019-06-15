2019/06/15 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب الجميع أن يحسم مجلس الشورى الجدل حول مقترح دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، الذي.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد التصويت على التعديلات الخاصة بنظام مكافحة الرشوة صحيفة صدى الالكترونية.

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