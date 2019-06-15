وزير الدفاع الأميركي: نعمل على بناء إجماع دولي لمواجهة الأوضاع في منطقة الخليج

2019/06/15 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان اتهامه لإيران بالهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وقال شاناهان في تصريح، إنه يعمل مع مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، على بناء إجماع دولي لمواجهة الأوضاع في منطقة الخليج بعد هذا الهجوم.

واشار الى ان دور البنتاغون في هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات كما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأميركي بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.

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