2019/06/15 | 12:00

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الحلبوسي مهنئا بعيد الصحافة: سنديم التشريعات الضامنة لحرية التعبير

بغداد/...هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الأسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية، مستذكرا تضحيات الصحفيين.



فيما أكد على إدامة التشريعات الضامنة لحرية التعبير والرأي.

وقال الحلبوسي، في بيان، إن "مسيرة الصحافة العراقية عبر هذا التاريخ شكلت علامات متميزة احترافيًّا ومهنيًّا وسياسيًّا، إذ كانت من منصات النضال وصوت الشعب الهادر ضد السلطات الغاشمة، مثلما شكلت منصةً اجتماعيةً متميزةً في التثقيف، والمساهمة ببناء القيم الأصيلة في التكاتف والتسامح والوحدة الوطنية".

وأضاف قائلا: "وعبر هذا العطاء كان الصحفيون العراقيون يبذلون جهدًا وطنيًّا خلَّاقًا في تأطير مسيرة الوطن الجديدة، وبناء العملية الديمقراطية، والمساهمة بمسيرة البناء من خلال الرصد الدقيق لمواقع الخلل والتردي بعمل الدولة ومؤسساتها".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن "الأسرة الصحفية قدَّمت كوكبة من الشهداء سواء في مقارعة الأنظمة القمعية أو الدفاع عن الوطن في كلِّ الحروب، ومنها معركتنا التاريخية ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث ضحَّى أربعمئة وخمسون صحفيًّا عراقيًّا بأنفسهم؛ للحفاظ على مكتسبات التحول الديمقراطي الجديد، وفي المعركة ضد الإرهاب في السنوات العجاف الماضية".

وأكد الحلبوسي، أن "مجلس النواب سيحافظ على سلامة المسيرة الديمقراطية في البلاد، وسنسعى بكل السبل إلى إدامة التشريعات الضامنة لحرية التعبير والنشر، والوقوف بقوة ضد كلِّ ما يعرقل ويقيد الحقوق المدنية للعراقيين التي ضمنها الدستور، والعمل على توسيع منافذ الرقابة ورصد مؤسسات الدولة؛ لتأشير الخلل فيها، ووضع المعالجات لها، وسيكون الصحفيون العراقيون أحد المقومات الرصينة لهذه الممارسة الوطنية".انتهى1

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