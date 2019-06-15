الاتحاد يحصل على ست وزارات بحكومة مسرور بينها وزارة مستحدثة

2019/06/15 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله السورجي، السبت، عن حصول الاتحاد على ست وزارات في حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الاتحاد سيتسلم وزارة مستحدثة لتصحيح العلاقات بين بغداد واربيل .وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “رئيس حكومة الاقليم المكلف مسرور البارزاني سيبدأ غدا الأحد اولى اجتماعته مع الاحزاب في الاقليم […]

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