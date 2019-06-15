2019/06/15 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الأعلى، ان محكمة جنايات ذي قار قضت بإلاعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل شخص في مدينة النصر التابعة للمحافظة.وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان له، أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بإعدام اثنين تم استئجارهم لتنفيذ الجريمة من قبل اشخاص من محافظة ميسان يطلبون والد المجنى عليه ثأرا قبل (35) عاما بحسب اعترافاتهم".

وأضاف البيان، أن "المجرمين حضروا الى محل المجنى عليه والذي يعمل فيه مصلح سيارات مع والده وادعوا بان لديهم سيارة عاطلة على الطريق العام بغداد – ناصرية لغرض اصلاحها وعند الذهاب معهم قاموا بقتله ورميه على الطريق العام".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ذي قار: الإعدام لمدانين تم استئجارهم لتنفيذ عملية قتل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ذي قار: الإعدام لمدانين تم استئجارهم لتنفيذ عملية قتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).