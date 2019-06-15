2019/06/15 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة "فورد" لسحب أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.وتبعًا لموقع "فيستي" الروسي فإن عملية السحب ستشمل نحو 1...

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