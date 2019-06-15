ائتلاف النصر يدعو البرلمان لتبني تعليمات المرجعية الدينية

2019/06/15 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، تأييده المطلق لمطالب المرجعية الدينية العليا الواردة في خطبة يوم الجمعة.

وذكر الائتلاف في بيان، ان المرجعية حددت السياق الأمثل للتعاطي مع الدولة لضمان الإدارة الرشيدة لها ومقاطعة السياسية الحزبية، داعيا البرلمان الى ضرورة تبني ما جاء فيها من مطالب كونها تصب بصالح الدولة وحقوق الشعب لبناء حكومة مؤسساتية بعيدة عن المحاصصة لضمان بناء الدولة ضمن المسار الصحيح.

واضاف البيان، أن استمرار انتشار الفساد في مؤسسات الدولة دون إجراءات رادعة سيدمر جميع محاولات النهوض بالدولة.

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