2019/06/15 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع سكوب، السبت، أن الحكومة النيوزلندية قررت نشر 100 عسكري في العراق سيتم تمديده لمدة 12 شهرا اخرى، فيما سيستمر نشر حوالي 12 جنديًا في أفغانستان لمدة 18 شهرًا على الأقل.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن “إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن ( بسحب القوات) والذي روج له عن طريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع اخباري: نيوزلندا تقرر ابقاء 100 جندي بالعراق رغم قرار انسحابها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع اخباري: نيوزلندا تقرر ابقاء 100 جندي بالعراق رغم قرار انسحابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).