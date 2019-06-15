قائممقامية بعقوبة تكشف حقيقة التريث بنقل 10 مهن صناعية خارج المدينة

2019/06/15 | 12:07

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بغداد اليوم- ديالى

كشف قائمقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، السبت (15 حزيران 2019)، حقيق...





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