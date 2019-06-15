نشوب حريق داخل مقر كتلة ائتلاف دولة القانون في مبنى البرلمان

2019/06/15 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن حريقاً نشب في مقر كتلة ائتلاف دولة القانون في مبنى البرلمان.

وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان " حريقاً نشب في مقر كتلة ائتلاف دولة القانون في مبنى مجلس النواب العراقي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق نتج عنه خسائر مادية فقط"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.انتهى

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