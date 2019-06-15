نائب يطالب بتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد وإنشاء سجن {أم البلايا} للفاسدين

2019/06/15 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام واعوانه.

وقال اللكاش في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "يدعو مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام واعوانه وذلك لتسريع وحسم آلاف الملفات المتعلقة بالفساد".ودعا اللكاش مجلس النواب الى "استضافة رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بجلسة علنية وتبث مباشرة عن طريق الفضائيات الى المواطنين لمعرفة من هو المقصر في عدم حسم آلاف من القضايا المتعلقة بالفساد منذ عام 2003 الى يومنا هذا".و جدد اللكاش مطالبته بـ "إنشاء سجن خاص بالفاسدين وتسميته بسجن {ام البلايا} حيث ان المرجعية وصفت الفساد بإحدى خطبها بأم البلايا"، داعياً مجلس القضاء الأعلى الى "نقل جلسات المحاكمة للفاسدين عن طريق الفضائيات ليطلع عليهم أبناء شعبنا".يذكر بان المرجعية العليا وعلى لسان ممثلها في كربلاء المقدسة وفي خطبة صلاة الجمعة أمس، وبمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي أكدت انه "لايزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ولم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به".انتهى

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