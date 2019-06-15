وثيقة.. محافظة كربلاء تُنفق أكثر من 100 مليار دينار على الاحتفالات خلال عامين

2019/06/15 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن محافظة كربلاء المقدسة، عن صرف أكثر من 100 مليار دينار عراقي على قضايا "الاحتفال" ضمن المستلزمات الخدمية للمحافظة خلال

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