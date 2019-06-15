عضوان من إدارة الطلبة يعلنان استقالتهما

2019/06/15 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدم عضوان من مجلس إدارة نادي الطلبة استقالتهما بعد الخسارة المذلة للفريق في بطولة كأس العراق على يد فريق الكهرباء بثلاثية نظيفة والتي

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