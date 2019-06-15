2019/06/15 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: سبايكر لا تُنسى ولا تُهمل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: سبايكر لا تُنسى ولا تُهمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).