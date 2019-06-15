الاتحاد الوطني يشكل لجنة للاجتماع مع مسرور بارزاني

2019/06/15 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا في مدينة السليمانية، لبحث عدد من القضايا.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماعا اليوم السبت لبحث عدد من المسائل المهمة، ومنها مسألة انتخاب محافظ لكركوك".

واضاف المصدر ان "الاجتامع سيبحث أيضا تشكيل وفد للاجتماع مع رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني، الذي من المقرر ان يقوم بزيارة السليمانية يوم غد الاثنين بعد تكليفه بتشكيل الحكومة".

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