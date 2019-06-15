تراجع مبيعات العقارات الأميركية «المملوكة»

2019/06/15 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد مراح – تشير الإحصائيات الجديدة إلى أن مبيعات العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن التوقعات حتى الآن هذا العام، ولكن يشير أحد المؤشرات إلى أن هذا السوق قد يكون جاهزًا للانتعاش.وتوضح المؤشرات أن ثقة الإسكان أو الشعور بالبيع والشراء يدفعان إلى سوق أكثر توازناً مرتبطاً بخلفية اقتصادية تدعم ملكية المنازل، وفقًا لمؤشر …

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