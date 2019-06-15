أسهم Chewy تقفز 59%.. بعد حصولها على مليار دولار بالاكتتاب

2019/06/15 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسهم متاجر «Chewy» لبيع مستلزمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت في يومها الأول من التداول، بعد أن جمعت 1.02 مليار دولار في عرض عام أولي، حيث يراهن المستثمرون على أن أصحاب الحيوانات الأليفة سيدفعون الكثير مقابل التسوق عبر الإنترنت، وذلك من طعام القطط وصولاً حتى إلى ملابس الكلاب، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.ارتفعت أسهم …

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