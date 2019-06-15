2019/06/15 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لبحث ملفين مهمين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
يعقد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، اجتماعا لبحث ملفين مهمين.
وقال مصدر مطلع، لـ سومر نيوز ، إن "من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لبحث ملفين مهمين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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