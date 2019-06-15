الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لبحث ملفين مهمين

2019/06/15 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

يعقد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، اجتماعا لبحث ملفين مهمين.

وقال مصدر مطلع، لـ سومر نيوز ، إن "من...

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