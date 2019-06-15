وزير الدفاع اللبناني: بلادنا ستنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية

2019/06/15 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استبعد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على أن ‏لبنان سيحاول قدر الإمكان أن ينأى بنفسه عن الصراعات الإقليمية.‏ وقال بوصعب، في مقابلة صحفية، “لا أعتقد أن هناك نسبة عالية لعمل عسكري من إسرائيل ‏ضد لبنان.لا مصلحة للإسرائيليين أو للبنان باندلاع حرب، لأنّ حرباً كهذه ستكون

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