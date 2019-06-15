2019/06/15 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة «Broadcom» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، من خسائر ضخمة تنال صناعة الرقائق الالكترونية العالمية، بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحظر ممارسة الأعمال التجارية مع شركة «هواوي»، وأكدت على أن خسائرها الخاصة قد تصل إلى ملياري دولار، عند إيقاف مبيعات الشركة هذا العام بسبب الأزمة، جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».وتراجعت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Broadcom تحذر من انهيار صناعة الرقائق الإلكترونية بعد هواوي) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Broadcom تحذر من انهيار صناعة الرقائق الإلكترونية بعد هواوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).