2019/06/15 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة عن قرب بدء تسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل في الدورة الثانية والتي ستكون مطلع الاسبوع المقبل .وقال محافظ الصرة اسعد العيداني في بيان صحفي “ان موعد تسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل في الدورة الثانية سيكون مطلع الاسبوع المقبل وستكون لتدريب (400) عاطل عن العمل وتنتشر في مختلف مراكز التدريب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تحدد الاسبوع المقبل موعدا لتسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تحدد الاسبوع المقبل موعدا لتسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).