كيف تساهم الشركات النفطية العاملة في العراق بدعم الارهاب؟

2019/06/15 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اتهم عضو مجلس النواب صادق السليطي شركات نفطية عاملة بالعراق بالفساد وهدر المال العام ودعم الإرهاب.وقال السليطي ان لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عازمة على متابعة أداء وزارة النفط وتتبع شبهات الفساد التي تثار على شركات الوزارة المختلفة،من خلال طلب المعلومات والأ...

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