2019/06/15 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت اللجنة المركزية لهيئة الحشد الشعبي بطاقة الكي كارد بين منتسبي اللواء الرابع عشر في الحشد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع بطاقة “الكي كارد” بين منتسبي اللواء 14 في الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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