الفعاليات العراقية تهنئ الأسرة الصحفية بعيدها

2019/06/15 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

يوافق اليوم السبت 15 حزيران الذكرى 50 بعد المائة لعيد الصحافة العراقية، ذكرى صدور أول جريدة عراقية تحمل اسم ( الزوراء ) في الخامس عشر من حزيران عام 1869، واصدرت العديد من الفعاليات العراقية بيانات بهذه المناسبة.

وهنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الأسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “مسيرة الصحافة العراقية عبر هذا التاريخ شكلت علامات متميزة احترافيًّا ومهنيًّا وسياسيًّا، إذ كانت من منصات النضال وصوت الشعب الهادر ضد السلطات الغاشمة، مثلما شكلت منصةً اجتماعيةً متميزةً في التثقيف، والمساهمة ببناء القيم الأصيلة في التكاتف والتسامح والوحدة الوطنية”.

وأضاف قائلا: “وعبر هذا العطاء كان الصحفيون العراقيون يبذلون جهدًا وطنيًّا خلَّاقًا في تأطير مسيرة الوطن الجديدة، وبناء العملية الديمقراطية، والمساهمة بمسيرة البناء من خلال الرصد الدقيق لمواقع الخلل والتردي بعمل الدولة ومؤسساتها”.

واشار إلى أن “الأسرة الصحفية قدَّمت كوكبة من الشهداء سواء في مقارعة الأنظمة القمعية أو الدفاع عن الوطن في كلِّ الحروب، ومنها معركتنا التاريخية ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث ضحَّى أربعمئة وخمسون صحفيًّا عراقيًّا بأنفسهم؛ للحفاظ على مكتسبات التحول الديمقراطي الجديد، وفي المعركة ضد الإرهاب في السنوات العجاف الماضية.

وأكد الحلبوسي بهذه المناسبة أن “مجلس النواب سيحافظ على سلامة المسيرة الديمقراطية في البلاد، وسنسعى بكل السبل إلى إدامة التشريعات الضامنة لحرية التعبير والنشر، والوقوف بقوة ضد كلِّ ما يعرقل ويقيد الحقوق المدنية للعراقيين التي ضمنها الدستور، والعمل على توسيع منافذ الرقابة ورصد مؤسسات الدولة؛ لتأشير الخلل فيها، ووضع المعالجات لها، وسيكون الصحفيون العراقيون أحد المقومات الرصينة لهذه الممارسة الوطنية”.

من جهته هنأ المكتب الإعلامي للحزب الإسلامي العراقي، اليوم السبت، الأسرة الصحفية، بالذكرى 50 بعد المائة لعيد الصحافة العراقية، ذكرى صدور أول جريدة عراقية تحمل اسم ( الزوراء ) في الخامس عشر من حزيران عام 1869.

وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان التهنئة الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه: إن “عيد الصحافة العراقية مناسبة وطنية عزيزة، كونها تبين سجل مفاخرها، وتوضح حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون في معركتنا المصيرية ضد الارهاب الغاشم”.

كما ودعا “الجهات المسؤولة كافة لايلاء هذا القطاع المهم والحيوي المزيد من الرعاية والدعم، عبر اسنادهم بالتشريعات الداعمة، ومنحهم حقوقهم التي تتناسب مع مكانتهم، ولا سيما ذوي الشهداء منهم، تقديرا لدورهم الكبير في الدفاع عن عراقنا الحبيب”.

كما تقدم محافظ بغداد بالتهنئة بيوم الصحافة العراقية، قائلا اتقدم بالتهنئة والتبريك للأسرة الصحفية بالذكرى المئة والخمسين للصحافة العراقية، التي اقترنت بتأسيس أول صحيفة حملت اسم “زوراء” أحد الأسماء التاريخية لعاصمتنا الحبيبة.

واضاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “يوم الصحافة العراقية مناسبة وطنية نجدد فيها تثميننا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، واكب فيها الصحفيون والمثقفون العراقيون أحداثا مفصلية من تاريخنا المعاصر، وشاركوا في صناعة تاريخ العراق الحديث منذ التأسيس، مرورا بحقبة التحرر والاستقلال من الاستعمار، وصولا إلى ما لعبه صحفيونا في تثبيت النظام الديمقراطي بعد ٢٠٠٣ ودعمه”.

وتابع “في هذه المناسبة الكريمة نستذكر بإجلال وإكبار شهداء الصحافة الذي سقطوا على يد الإرهاب، الذين اختلطت دماؤهم مع دماء إخوانهم من أبناء القوات المسلحة في حرب التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

واكد في مثل هذا اليوم، نجدد التزامنا كحكومة محلية بالشراكة مع الصحافة الوطنية؛ لخدمة أبناء عاصمتنا، ونمدُّ يدَ التعاون مع كلِّ المخلصين في بلاط صاحبة الجلالة؛ لتقديم الأفضل للبغداديين، وإيصال صوت المواطن إلى صاحب القرار بكلِّ أمانة ومهنية ومسؤولية”.

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