أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤٨)

2019/06/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (48)نكشةأحمد موسى قريعيبعد ضحايا المجازر التي ارتكبها المجلس الإنقاذي بحق الثوار في الخرطوم ودليج، سوف يعمل على استضافة ثلاثة أرباع ما تبقى من الشعب السوداني الثائر في السجون في الأيام القليلة القادمة، هذه الفرضية تدعمها حالة الاستقطاب والتحريضات والكذب التي يشعلها ويغذيها ويمولها المجلس بكل سخاء وكرم.سوف يطلق المجلس الكيزاني عما قريب أزلام س......

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