فاطمة ناعوت - محاولةٌ أخرى للتنفّس

2019/06/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت =============(تابوت)أنْ تأتي بألواحٍ من الجَوزِجُفِّفَت في الشمسِ سنواتٍ عشرًاوبعضِ مساميرَ ومطرقةٍكي تصنعَ صندوقًايماثلُ حجمَكَ...ثم تجِّربَ مزلاجَه الذي ثبَّته من الداخلِأثنتىْ عشرةَ مرّةًحتى تتأكدَ أنه جيدُ الصنعِوأنكَإن دخلتَلن تخرجَ بإرادةِ سواك.***والآنبينما تَهمُّ بالدخولترى فراشةً( ك......

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