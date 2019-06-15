8 مارس الثورية - مسار امرأة صينية ثائرة: جيانغ جينغ (الحلقة الثامنة والأخيرة)

2019/06/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #8_مارس_الثورية (الحلقة الثامنة والأخيرة) "لنا الحق في الثورة! فليسقط التحريفيون من أمثال دينغ كسياو بينغ! أنا مستعدة للموت" (جيانغ جينغ)"ساعدوا جيانغ جينغ على التلويح بالعلم الأحمر" (من رسالة لماو إلى زوجته قبل وفاته)جيانغ جينغ والتحريفيين: من يحاكم من؟"كل يوم مع صياح الديك كنت أخرج سيفي من غمده" تمثل محاكمة جيانغ جينغ، إحدى أشهر المحاكمات السياسية في القرن العشرين، فلمدة ......

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