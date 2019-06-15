عبدالله بن زايد: على المجتمع الدولي أن يتعاون لتأمين الملاحة الدولية

2019/06/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن من يحاول خلال الوقت الحالي أن يضعضع الاستقرار في المنطقة لا ينظر إلى الهدف الأسمى والأكبر فنحن دول تستطيع أن تضاعف من تطوير التنمية في منطقة الشرق الأوسط ولكن هناك أصوات التخلف والتطرف ومن يريد أن ينظر إلى الماضي ولا يريد أن ينظر إلى المستقبل، ومن يريد أن ينظر للنظرة العنصرية وليس للنظرة الإنسانية، ومن يعتقد أنه أفضل من الآخرين وأسمى منهم وأن تراثه أرقى من تراثهم.

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