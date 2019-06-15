طهي الخضروات بزيت الزيتون يزيد قيمتها الغذائية والعلاجية

2019/06/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأناضول- أفادت دراسة إسبانية حديثة، بأن طهى خضروات الثوم والبصل والطماطم بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها العلاجية وعلى رأسها مكافحة أمراض القلب والسكري.الدراسة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية في جامعة برشلونة الإسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية «Molecules» العلمية.وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف الآثار الصحية للطهي بزيت الزيتون …

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