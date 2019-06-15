الخدمات النيابية تقرر استضافة 3 وزراء على خلفية الازمة الاقليمية

2019/06/15 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قررت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت، استضافة ثلاثة وزراء على خلفية تداعيات التصعيد الايراني الامريكي، وتفجير ناقلتيّ النفط في خليج عمان، وتأثير ذلك على الموانئ العراقية.وقال عضو اللجنة برهان المعموري، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “لجنة الخدمات والاعمار النيابية تتباحث الآن في عدد من المواضيع المهمة والتي تدخل في صلب ...

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