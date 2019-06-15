مشاجرة واشتباك بالأيدي في البرلمان بين الخربيط والزوبعي

2019/06/15 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن مشاجرة حصلت بين النائبين عبد الله الخربيط وطلال الزوبعي .وقال المصدر ، ان “مشاجرة حصلت بين النائبين عبد الله الخربيط وطلال الزوبعي في باحة مجلس النواب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “المشاجرة تطورت الى اشتباك بالأيدي بين النائبين.

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