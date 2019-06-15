"ليلة النار" في نينوى.. ضحايا واستنفار وفاعل مجهول!

2019/06/15 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير ألهبت حرائق واسعة في محافظة نينوى ليل المحافظة، وأدت إلى سقوط ضحايا، ما دفع الجيش إلى إعلان الاستنفار دون بيان حكومي يكشف أسبابها في المحافظة، التي توصف الأوضاع فيها بـ "المزرية".

التهمت حرائق كبيرة مناطق واسعة في محافظة نينوى طالت أغلب حقولها الزراعية وأدت إلى سقوط ضحايا وإعلان النفير من قبل الجيش

وقال مصدر في نينوى لـ "الترا عراق"، إن الحرائق التي اندلعت ليل أمس وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 15 حزيران/يونيو، طالت المناطق العشبية في أحياء (عدن، السلام، البنوك، الصديق، كوكجلي، الزهراء)، فضلًا عن حرائق قرب دجلة ستي و(البناء الجاهز، طريق ناحية بعشيقة، قرية خزنة والموفقية بمنطقة سهل نينوى، والمناطق العشبية بالطريق المؤدي لناحية الكوير).

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ونزوح في نينوى!

بين المصدر أيضًا، أن حرائق أخرى اندلعت بالقرب من معمل كبريت المشراق في المحاصيل الزراعية في برية ناحية الشورى، وكذلك في قريتي القاهرة وطيبة (معمل الغاز) بناحية حمام العليل، فيما أشار إلى تسجيل إصابات نتيجة استنشاق دخان الحرائق وإعلان الجيش استنفارًا للسيطرة عليها.

من جانبها قالت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي لـ "الترا عراق"، إن "الحرائق طالت مساحات واسعة، وننتظر موقف من الحكومة الاتحادية لبيان الأسباب ما اذا كانت إرهابية أو أصحابها يفتعلونها للحصول على تعويضات أو بسبب الطبيعة"، واصفة الوضع في المحافظة بـ "المزري"

سجلت نينوى 229 حادث حريق للمزارع والحقول منذ إعلان موسم الحصاد منتصف شهر أيار/مايو الماضي

بدوره قال مدير دائرة زراعة نينوى دريد حكمت، إن "الحرائق التي اندلعت فجر اليوم، طالت سبع مناطق حتى الآن هي: قرية البوير والعريج والمشراق ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وقرية أبو فشكة بناحية الشورة جنوب الموصل، ومنطقة السلامية قرب مخيم النازحين ضمن ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، وقرى قره تبه عرب وكوكجلي والدراويش وبليارة ضمن ناحية بعشيقة شرق الموصل، وقضاء الحمدانية شرق الموصل، وناحية القيروان غرب الموصل"، مبينًا أن "حصيلة الحرائق ارتفعت إلى 229 حادثًا منذ انطلاق حملة الحصاد في منتصف أيار/مايو الماضي".

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