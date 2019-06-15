مصدر يؤكد عدم اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان

2019/06/15 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، السبت، أنباء اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان.

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "لا صحة لما تداولته بعض الوكالات الإخبارية حول حريق في (مقر) كتلة دولة القانون".وأوضحت، أن "الحادثة (هي) احتراق كنديسر)متسعة لانارة أحد المصابيح في المطبخ".

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