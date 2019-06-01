2019/06/15 | 12:29

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والاعمار تصوّت على قرار استضافةٍ طارئةٍ لوزراء النقل والتخطيط والنفط والتجارة

عقدت لجنة الخدمات والاعمار برئاسة النائب كاظم فنجان وحضور السيدات

والسادة اعضاء اللجنة اجتماعا يوم السبت 15 /2019/6 .

وناقشت اللجنة التداعيات الاخيرة عقب انفجاري بحر عُمان التي تؤثر

على حركة وأمن الموانئ العراقية واحتمال ايقافها وايجاد السبل

والمعالجات البديلة.

وعلى صعيد متصل صوتت اللجنة على قرار استضافة طارئة لكل من وزراء

النقل والنفط والتجارة والتخطيط، بالاضافة الى استضافة هيئة المنافذ

الحدودية ، ومخاطبة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بهذا

الشأن لبذل الجهود والاستعداد لمواجهة الاخطار المحتملة.

كما بحث السيدات والسادة اعضاء اللجنة زيارة اللجان التحقيقية الى

المحافظات بشان ملفات فساد تتابعها هذه اللجان .

كما تم تدارس القوانين المتعلقة بأ زمة السكن ومعالجة العشوائيات،

وقانون جرائم المعلوماتية وقانون السلطة البحرية ، والتعديلات التي

اجريت على القوانين التي تطلبت التعديل ، وضرورة دفع القوانين

باتجاه ادراجها على جدول اعمال المجلس لقراءتها قراءة اولى في

الجلسات المقبلة، فضلا عن متابعة جودة تنفيذ المشاريع الخدمية في

المحافظات والمجالس والحكم المحلي .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

15/6/2019

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