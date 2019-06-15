2019/06/15 | 12:29

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بالصور ..



لاصحة لإندلاع حريق في مقر دولة القانون النيابية كما روج له

نفى نواب عن إئتلاف دولة القانون ما تناقلته وكالة الفرات نيوز

الأخبارية بشأن إندلاع حريق في مقر كتلة دولة القانون النيابية بمجلس

النواب.

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النواب أوضحوا لمراسل آفاق في البرلمان أنه لا صحة لما تداولته بعض

الوكالات الاخبارية بينها وكالة الفرات نيوز الإخبارية بشأن إندلاع

حريق في كتلة دولة القانون ، مشيرين إلى أن الحادثة عبارة عن احتراق

(كنديسر) متسعة لانارة احد الشمعات في المطبخ ، مطالبين في الوقت

نفسه وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحقيقة في تناول الأخبار والأحداث

بعيداً عن التهويل ..

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