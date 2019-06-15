2019/06/15 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، السبت، عودة 162 نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية ‏الفلوجة و المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.‏ وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “خطوة ‏برس” نسخة منه، إنه “تم إعادة (162) نازحاً من مخيمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: عودة 162 نازحاً لمناطق سكناهم الأصلية في القائم وكالة خطوة برس.

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