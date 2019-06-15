مقتل 26 من قوات النظام و9 من الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا

2019/06/15 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 35 مسلحاً، بينهم 26 من قوات النظام السوري أو الموالين لها، في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر اليوم (السبت) مع فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة مستمرة منذ فجر اليوم في ريف حماة الشمالي وأوقعت حتى الآن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و9 مقاتلين من الفصائل ومجموعات» أخرى.وكان المرصد قد أفاد أمس (الجمعة) بأن 28 شخصاً، بينهم سبعة مدنيين على الأقل، قتلوا في قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا الخميس.وتشهد محافظة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى، عمليات قصف يومية منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي تقوم بها قوات النظام وحليفته روسيا، أدت إلى مقتل حوالى 400 مدني.





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