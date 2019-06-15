حجز قطع غيار سيارات و مواد ممنوعة في مطار بغداد الدولي

2019/06/15 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حجزت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي، قطع غيار سيارات وقطع تأسيسات كهربائية مخالفة وسكائر ومعسل ممنوعه و بكميات تجارية وردت دون أوراق

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