توفر فرص عمل في ميسان

2019/06/15 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ميسان عن توفر فرص العمل المذكورة في الجداول ادناه ، للعمل في الشركات المتعاقدة مع شركة نفط ميسان في حقل الحلفاية البترو جاينا وكما يلي : 1 .الجدول رقم 1 شركة BHDC 2 .الجدول رقم 2 شركة GWDC 3 .الجدول رقم 3 شركة […]

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