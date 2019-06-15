2019/06/15 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راقية اسماعيل هي أول رئيسة بلدية صومالية المولد في المملكة المتحدة كما أنها أول مسلمة محجبة تصبح رئيس بلدية.أختيرت راقية اسماعيل كرئيس بلدية Islington شمالي لندن وهو دور تشريفي في الغالب في 16 مايو الماضي.بدأت حياتها في بريطانيا كلاجئة منذ الثمانينيات.وساهمت اسماعيل في العديد من الأعمال التطوعية مع الجالية الصومالية في بريطانيا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هي أول مسلمة تتولى منصب “عمدة” في المملكة المتحدة ؟ النعيم نيوز.

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