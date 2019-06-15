2019/06/15 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة الكمارك، السبت، عن حجزها كمية من قطع غيار سيارات وقطع تأسيسات كهربائية ‏مخالفة وسكائر ومعسل ممنوعة و بكميات تجارية وردت دون أوراق رسمية في مطار بغداد.‏ وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “أنها انها حجزت المواد المذكورة على ان ‏يتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: حجز قطع غيار مواد ممنوعة في مطار بغداد ‏ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: حجز قطع غيار مواد ممنوعة في مطار بغداد ‏) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: حجز قطع غيار مواد ممنوعة في مطار بغداد ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).