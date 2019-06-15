2019/06/15 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة الكمارك، السبت، عن حجزها كمية من قطع غيار سيارات وقطع تأسيسات كهربائية مخالفة وسكائر ومعسل ممنوعة و بكميات تجارية وردت دون أوراق رسمية في مطار بغداد. وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “أنها انها حجزت المواد المذكورة على ان يتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: حجز قطع غيار مواد ممنوعة في مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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