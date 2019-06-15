الدفاع المدني: تمكنا من إبعاد شبح حريق حقل المشراق بوقت قياسي

2019/06/15 | 13:14

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية الدفاع المدني،السبت، عن تمكنها من السيطرة على حريق كبير نشب في حقل مجاور لمعمل كبريت المشر...

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