بالوثيقة.. مقترح برلماني لتخفيض نسبة الفائدة عن قروض الموظفين المتقاعدين

2019/06/15 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة حصلت /موازين نيوز/، السبت، على نسخة منها تقديم رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري مقترحا لوزارة المالية لتخفيض

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