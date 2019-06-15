2019/06/15 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة يوم غد الاحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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