روحاني: إيران مستمرة بتنفيذ بنود الصفقة النووية وعلى الدول الموقعة الوفاء بالتزاماتها

2019/06/15 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني مهاجمته للسياسات الأميركية تجاه بلاده, واتهم روحاني في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في قيرغيزستان، واشنطن بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وانتهاك اتفاقيات دولية، مما يجعل المنطقة أكثر اضطرابات.

ودعا روحاني، جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الى الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران، مؤكدا أن إيران مستمرة بتنفيذ التزاماتها في الصفقة النووية وتمد يدها لأية دولة آسيوية ترغب في العمل معها.

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