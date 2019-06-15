القيادة المركزية الأميركية تنشر صورا جديدة تثبت تورط طهران بالهجوم على ناقلتي النفط

2019/06/15 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر فريق التواصل التابع للخارجية الاميركية صورا للقيادة المركزية الأميركية تظهر الثقب الذي خلّفه انفجار لغم لاصق لناقلة النفط اليابانية “كوكوكا كوراجيس” ، فيما ظهر في جانب آخر لغم مثلث الشكل لم ينفجر، وهو ما يثبت تورط إيران في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي في خليج عمان.

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