2019/06/15 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح لتخفيض نسبة فائدة قروض الموظفين والمتقاعدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترح لتخفيض نسبة فائدة قروض الموظفين والمتقاعدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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