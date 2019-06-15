أليغري يعلن ابتعاده عن التدريب

2019/06/15 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس السابق، أول من أمس، أنه يرغب في أخذ إجازة لمدة عام إثر تخليه عن مهامه بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليا.وانتهت حقبة هيمنة أليغري مع فريق «السيدة العجوز» والتي استمرت لمدة خمسة أعوام، الشهر الماضي بعدما فشل في الفوز بمسابقة دوري أبطال […]

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