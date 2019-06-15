بشكل رسمي ..العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لشباب كرة الصالات

2019/06/15 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن منتخب شباب العراق لكرة الصالات، التأهل إلى دور ربع النهائي بكأس آسيا المقامة منافساتها في مدينة تبريز الايرانية.وسيتواجد ليوث الرافدين في الدور المقبل، بعد فوز أندونيسيا على صين تايبيه 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، وبالتالي فإن صين تايبيه غادرت البطولة بعد خسارتين متتاليتين.وسيتنافس العراق واندونيسيا على صدارة الترتيب، عندما …

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