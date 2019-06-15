2019/06/15 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب واسط في الحشد الشعبي احتفالا كرنفاليا للدراجات النارية بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتفال كرنفالي للدراجات النارية في واسط بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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